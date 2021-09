Pioli: "Maldini è il Milan e siamo tutti felici del gol di Daniel"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato di Daniel Maldini e del gol contro lo Spezia: "Maldini per il Milan rappresenta tanto. Io sono stato giocatore di Cesare Maldini in Under 21 e ho giocato proprio lì con Paolo, oggi il dirigente con cui sto ogni giorno insieme a Massara. Poi alleno il figlio. Maldini è il Milan e siamo tutti felici, anche per le qualità dell'avversario, il campo con dimensioni più ridotte e il pubblico, è stato un successo importante".