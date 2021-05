Pioli: "Manca un vice Ibra? Mandzukic è stato preso per questo ma l'abbiamo avuto poco a disposizione"

Intervistato da Sky Sport nel post partita di Milan-Cagliari mister Pioli è tornato sulla questione del vice Ibra: "Sì, però bisogna avere anche un po’ di equilibrio nelle valutazioni. Nelle ultime due non c’era Zlatan, ho sentito dire prima che siamo Ibradipendenti e poi che giochiamo meglio senza di lui. Mandzukic è stato preso per questo, per avere quel tipo di giocatore e per avere quel tipo di rpesenza dentro l’area, però purtroppo da quando è arrivato al Milan gliene son successe più di una e l’abbiamo avuto poco a disposizione. A gennaio la nostra idea era quella di prendere un centravanti pronto quando Zlatan non sarebbe stato a disposizione. Oggi non abbiamo pareggiato per il vice Ibra ma perché la prestazione globale è stata un po’ troppo tesa, poco precisa e con poco ritmo. Quando hai poco ritmo e poca qualità favorisci un avversario che si è difeso bene”.