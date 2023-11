Pioli mastica amaro: "Credo che perderemo Thiaw per un po' di partite"

vedi letture

Il Milan ha perso 3-1 in casa contro il Borussia Dortmund. Con questo risultato i rossoneri sono praticamente fuori dalla Champions League: servirà vincere contro il Newcastle in Inghilterra e sperare in una contemporanea vittoria del Dortmund in casa contro il Psg per raggiungere gli ottavi di finale. Il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa.

Le parole di Pioli sull'infortunio di Thiaw: "L'infortunio di Thiaw mi preoccupa, perché credo lo perderemo per un po' di partite". Una preoccupazione espressa anche poco prima ai microfoni di Sky Sport: "Mi preoccupa la situazione infortuni, anche perchè non sono infortuni semplici e ne abbiamo tanti nello stesso reparto che ci condizioneranno nella prossima partita. Stiamo lavorando al meglio con grande disponibilità di tutti per superare questo momento".