Pioli: "Mi spiace ricordarlo ma la nostra unica sconfitta dell’anno nuovo non è arrivata solo per demeriti nostri"

Intervistato a DAZN, mister Pioli ha parlato così del successo nel derby: "Mi spiace ricordarlo ma la nostra unica sconfitta dell’anno nuovo non è arrivata solo per demeriti nostri. Oggi accettare l’uno contro uno in spazi aperti è una grande soddisfazione, vedere che la squadra anche in difficoltà mantenga questo spirito è una soddisfazione importante. Andare sotto in una partita così importante, reagire così e vincere così contro un avversario così forte mi rende molto orgoglioso”.