Pioli: "Napoli? Se giochiamo da Milan possiamo farcela. Ma la Champions prescinde da domani"

Cosa ha in più il Napoli del Milan e viceversa? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della importantissima sfida contro il Napoli, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha risposto anche a questa domanda: "Il Napoli ha avuto molta più continuità di risultati, è evidente, ottenendo risultati che nella propria storia non aveva mai ottenuto. Noi non siamo stati all'altezza delle nostre qualità, ma da domani comincia una nuova stagione. Non meritavamo di perdere all'andata, ma domani sarà una partita diversa. Domani se giochiamo da Milan possiamo farcela, ma la Champions prescinde dal risultato di domani".