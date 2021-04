Pioli: "Nelle difficoltà tiriamo fuori qualcosa in più"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, alla vigilia della sfida in casa della Lazio, ha parlato dello scontro diretto di domani: "Abbiamo superato tantissimi crash test in questo percorso. Credo che anche nella prestazione di mercoledì, anche in una sconfitta un allenatore vede delle situazioni positive.Siamo stati squadra dall'inizio alla fine, abbiamo dei valori. I miei giocatori sono forti, anche moralmente. Abbiamo sempre dimostrato che nelle difficoltà tiriamo fuori qualcosa in più. Abbiamo tante qualità e faremo in modo di tirarle fuori da qui alla fine, soprattutto nella partita di domani".