Pioli non è preoccupato dopo lo 0-3 col Lille: "Punteggio troppo pesante, il girone è equilibrato"

Stefano Pioli ha commentato la dura lezione subita in Europa League contro il Lille dal suo Milan. I rossoneri perdono 3-0 in casa e interrompono una lunga striscia positiva: "Nel primo tempo abbiamo tenuto bene e non abbiamo prodotto molto davanti. Ci sono mancati un po' di movimenti e siamo stati imprecisi, è un peccato. La partita si è complicata a livello tattico e mentale sul 2-0, quando abbiamo concesso spazi agli avversari che ci hanno messo in difficoltà. Il punteggio è comunque pesante, abbiamo avuto anche un'occasione per pareggiare e siamo stati punti sempre, a ogni errore. Non conta il risultato, il girone è equilibrato e sapevamo che sarebbe stato difficile. Ci aspettano tre partite dure".