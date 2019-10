Pioli: "Non è vero che non siamo stati coraggiosi. Cattiveria? Non credo sia mancata"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha analizzato a SkySport la sconfitta contro la Roma in campionato.

Sulla cattiveria: "Non credo sia mancata, abbiamo sbagliato troppe scelte. A questi livelli, contro un avversario forte, bisogna fare una partita migliore sul piano tecnico. Dopo aver pareggiato anche con merito bisognava gestire meglio, dopo il 2-1 la Roma si è chiusa bene ed è stato più complicato per noi".

Sul coraggio: "Ci sono le qualità per essere più pericolosi e compatti. Ci vuole attenzione e determinazione, in partite così complicate e difficili bisogna essere molto più attenti e determinati. Non è vero che non siamo stati coraggiosi, abbiamo preso gol su una situazione che dovevamo sviluppare in maniera diversa".