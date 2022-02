Pioli: "Pareggio contro l'Udinese? Questione di atteggiamento. Ci siamo abbassati troppo"

MilanNews.it

Stefano Pioli, durante la conferenza stampa pre derby di Coppa Italia contro l’Inter, ha parlato del pareggio contro l’Udinese giustificandolo così: “È stata una questione di atteggiamento, ci siamo abbassati. E quando difendi basso in area può succedere di tutto. Dobbiamo essere più aggressivi in fase di non possesso. La squadra fa bene quando va forte, ma dobbiamo crescere anche nella gestione delle situazioni, soprattutto quando gli avversari ci aspettano. Dobbiamo far girare di più palla”.