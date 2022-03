Pioli: "Passo in avanti per la prestazione, ma segnare solo un gol può essere pericoloso"

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Intervistato a MilanTv, Stefano Pioli ha commentato così il successo con il Cagliari: "Tutte le partite sono molto difficili, il calendario non è facile. Stasera è più un caso, la partita mi è piaciuta per la qualità che abbiamo messo sul campo. E' un passo in avanti per la prestazione, anche perché dopo il gol non abbiamo smesso di giocare. Segnare solo un gol può essere pericoloso, dobbiamo essere più concreti sotto porta".