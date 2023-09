Pioli peggiore in campo: le pagelle del tecnico rossonero dopo il derby

Dopo un derby perso così male, 5-1, e arrivato in coda a un anno in cui il Milan ha perso - male - anche i quattro precedenti, è inevitabile che gli interrogativi più grandi ricadano su Stefano Pioli. Le pagelle dei principali quotidiani sportivi oggi non risparmiano il tecnico rossonero che risulta essere il peggiore un po' secondo tutte le valutazioni. La Gazzetta dello Sport (4.5) scrive: "Solito derby perso. Cambiare tutto dopo quattro derby persi e perdere il quinto più nettamente dei precedenti fa male. Si è rivisto Mkhytarian cavalcare in rete indisturbato e il Milan subire le transizioni, come nella scorsa stagione". Il Corriere dello Sport (5) rincara la dose: "Praticamente si costituisce e spera che la sfacciataggine tattica alla fine paghi. Invece costa cara". Anche Tuttosport (4) non fa sconti: "Il Milan dopo 5 minuti si scioglie come neve al sole e, fatto ancor più grave, smette di giocare dopo il 3-1".

LE PAGELLE DI PIOLI:

Gazzetta dello Sport - 4.5

Tuttosport - 4

Corriere dello Sport - 5

Tuttomercatoweb.com - 4

MilanNews.it - 2