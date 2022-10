Pioli presenta la gara con la Juve: "Partita importante. Vogliamo vincere lo Scudetto"

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha presentato così la gara di domani sera contro la Juventus: "Credo che all'interno di una stagione, all'interno di un campionato, ci siano due o tre partite che pesano di più. Domani con la Juventus ha un peso specifico sicuramente importante per il valore dell'avversario, anche per il fatto che la Juventus è una squadra che sicuramente lotterà per per vincere lo scudetto ed è la stessa cosa che vogliamo fare noi".