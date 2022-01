Pioli: "Questa sconfitta ci deve stimolare. Deve darci più forza"

Questa partita cambia qualcosa per il proseguo del campionato? Questa è una delle domande rivolte a Stefano Pioli in conferenza stampa, dopo la sconfitta per 2-1 contro lo Spezia. Ecco la sua risposta: "Ci deve stimolare. Se quando vinciamo diciamo che è la partita della svolta, le prossime devono essere quella della svolta. La sfida di oggi ci deve dare ancora più forza, unione e compattezza per affrontare le prossime partite".