Pioli: "Quota scudetto? Forse non si arriverà a quella dell'anno scorso, ma serviranno comunque tanti punti"

© foto di www.imagephotoagency.it

Interrogato sulla possibile quota scudetto per questa stagione, mister Pioli ha risposto così in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese: "Difficile dirlo, mancano ancora tante partite. Tutte quelle davanti possono fare delle strisce vincenti. Forse non si arriverà alla quota dell'anno scorso, ma serviranno comunque tanti punti".