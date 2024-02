Pioli raggiunge Sacchi a quota 220 panchine rossonere. E i suoi numeri sono addirittura migliori...

vedi letture

Con Milan-Napoli 1-0 di domenica sera mister Stefano Pioli ha scolpito ancora di più il suo nome all'interno della storia rossonera, raggiungendo un mostro sacro come Arrigo Sacchi per numero di presenze sulla panchina del Milan. Prima del match il tecnico parmense si era detto estremamente orgoglioso di questo traguardo: "Sacchi ha rappresentato nella sua epoca un allenatore fantastico, un innovatore. Raggiungere un allenatore così importante nella storia del calcio e nella storia del Milan non può che essere molto gratifcante per me. Ne sono molto soddisfatto ed orgoglioso".

Guardando solo ai numeri e alle statistiche il rendimento di Pioli supera addirittura quello di Sacchi:

Arrigo Sacchi: 220 partite: 113 vinte, 69 pareggi, 38 perse. Percentuale vittorie: 51,36%

Stefano Pioli: 220 partite: 121 vinte, 53 pareggi, 46 perse. Percentuale vittorie: 55%