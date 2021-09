Pioli: "Raiola fa il suo lavoro, io il mio. Romagnoli è un grande difensore"

"Raiola fa il suo lavoro, io il mio". Così mister Pioli sulle dichiarazioni dell'agente di Alessio Romagnoli. Il mister ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan: "Posso essere d'accordo con Raiola che Romagnoli è un grande difensore e sono contento di allenarlo, manderò in campo tutti quelli che sono motivati e disponibili per lottare per questa amglia, e al momento sono tutti in questa direzione".