Pioli riceve il premio Bulgarelli: è lui il miglior allenatore della Serie A

Come mostrato dal Milan sui propri profili social, Mister Pioli, neo campione d'Italia, ha vinto il premio Bulgarelli come miglior allenatore della Serie A. Un lungo percorso, conclusosi con la vittoria dello scudetto.

Congratulations to Coach Pioli on receiving the Bulgarelli Award for the best coach in Serie A! pic.twitter.com/kIzab8vYdM