Pioli ricorda Maradona: "L'ho affrontato ma non lo marcavo. Mi sono commosso, Diego non morirà mai"

Nella serata di San Siro, intervistato da Sky Sport, Stefano Pioli ha ricordato con commozione la scomparsa di Maradona, non avendo potuto parlare prima del campione argentino per via dell'isolamento: "L'ho affrontato da avversario, quando giocavo non lo marcavo, c'era la marcatura ad uomo, io mi occupavo di Giordano o Careca. Un genio, un fuoriclasse. Ho visto tanti documentari su di lui e mi sono commosso. Diego non morirà mai, rimane un mito del calcio, una leggenda. Spiace veramente tanto, rimarrà sempre nei nostri cuori e nella nostra mente".