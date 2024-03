Pioli sceglie Adli: Reijnders per la terza volta di fila parte in panchina

Manca sempre meno alle 20:45 per Lazio e Milan, con le squadre in campo per la 27^esima giornata di Serie A, nei rossoneri fuori Thiaw per Kjaer, confermato Florenzi. Importante assenza dal primo minuto per i biancocelesti, con Immobile out e al suo posto Castellanos. Stefano Pioli conferma il centrocampo visto contro l'Atalanta, a discapito però di Tijjani Reijnders, che mercoledì non si era allenato per la nascita di sua figlia: partirà quindi dalla panchina.

Infatti, per l'olandese, quella di questa sera è la terza panchina di fila in campionato. L'ultima gara da titolare è stata nel ritorno di Europa League in casa del Rennes.