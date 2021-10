Pioli: "Scudetto? Campionato equilibrato, è presto. Lotteranno in tanti"

Nella giornata di ieri, mister Pioli ha ricevuto premio Ussi Sardegna "Davide Astori", che ha ritirato a Arzachena. Il quotidiano Tuttosport riporta le parole del tecnico rossonero: "Sono onorato e orgoglioso di questo riconoscimento, conoscere Davide è stata una fortuna. Una persona speciale nella sua semplicità, insieme abbiamo fatto un percorso breve ma che ci legherà per tutta la vita. Lui è ancora vivo nei nostri ricordi e sarà sempre così. Abbiamo sempre avuto un rapporto vero con Davide, spesso quando ne avevamo bisogno ci siamo appoggiati a vicenda. Difficilmente ho trovato un ragazzo così disponibile e sempre pronto a mettersi al servizio dei compagni di squadra. Scudetto? Ancora è troppo presto per dirlo, vedo però un campionato equilibrato. Lotteranno in tanti perché ci sono diverse squadre forti ma anche per la lotta per non retrocedere vedo tante squadre sullo stesso livello".