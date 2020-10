Pioli: "Scudetto? Ci sono 3/4 squadre più forti ma i pronostici non scendono in campo"

Il commento di Stefano Pioli sulla corsa allo scudetto a SkySport: "Stiamo facendo un lavoro in profondità in cui curiamo tutti gli aspetti, poi è la qualità dei giocatori che fa la differenza. Più alzeremo le qualità e più avremo le possibilità di vincere le partite, potremmo migliorarci anche con le prossime sessioni di mercato. Non dobbiamo avere fretta, il nostro è un percorso. E' vero che ci sono 3/4 squadre più forti ma i pronostici non scendono in campo".