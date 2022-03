Pioli: "Se la Juve fa paura per lo scudetto? A me fa paura l'Empoli domani"

MilanNews.it

In merito alla Juventus e alla sua possibile rimonta in classifica, Stefano Pioli ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello alla vigilia del match contro l'Empoli: "Se la Juve fa paura per lo scudetto? A me fa paura l'Empoli domani. Abbiamo visto la partita dell'andata, ci hanno creato difficoltà e abbiamo bisogno di giocare bene".