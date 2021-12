Pioli: "Sono i dettagli, le coppe e gli infortuni a decidere la stagione"

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - "Esco con la soddisfazione di una bella prestazione e di una bella vittoria. Troppo facile pensare che fosse scontato, ce lo siamo meritato perché nel calcio tutto va sudato. Esco con fiducia, la squadra ha dimostrato maturità": sono le sensazioni del tecnico del Milan Stefano Pioli, a Dazn, dopo la vittoria sulla Salernitana per 2-0 che proietta i rossoneri almeno per il momento in testa alla classifica. Martedì il Milan affronterà il Liverpool in Champions League, partita difficilissima in cui servirà il miracolo per centrare la qualificazione: "Averli già incontrati ci dà qualche informazione in più. In Champions bisogna essere qualitativi e intensi e così dovrà essere la nostra prestazione. Qualcosa dovremo concedere ma possiamo sfruttare gli spazi che ci lasceranno". Un campionato molto equilibrato in cui saranno i dettagli a fare la differenza: "Mi aspettavo qualche squadra in più, sembra che le prime quattro si stiano staccando ma è ancora presto. Sono i dettagli, le coppe e gli infortuni a decidere la stagione". (ANSA).