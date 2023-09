Pioli: "Sportiello conosce benissimo i nostri principi di gioco, è pronto per aiutarci in fase di impostazione"

Con Sportiello mancherà qualcosa in regia? Stefano Pioli ha risposto così alla seguente domanda alla conferenza stampa alla vigilia di Milan-Hellas Verona.

"Conosce benissimo le nostre posizioni e i principi di gioco, è pronto per aiutarci anche in fase di impostazione. Come col Torino, probabilmente anche domani il portiere avrà più tempo per impostare".