Pioli, stadi chiusi danno enorme ma è male minore

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Il calcio deve essere un "divertimento" e uno "svago" per tutti in questo momento difficile ma gli stadi chiusi sono un "danno enorme" ma "il male minore". E' la certezza di Stefano Pioli, intervenuto a Milan Tv alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la Juventus: "Riprendere a giocare è la cosa più importante e va fatto in sicurezza. L'assenza del pubblico? Non si può fare altrimenti, noi abbiamo pagato lo scotto contro il Genoa e dovremo fare tesoro di quella esperienza. Un vantaggio giocare in trasferta senza tifosi avversari? No, mi dà sempre tanta energia e carica". Pioli ammette delle perplessità sulle tante partite ravvicinate: "Il calendario fitto è una novità e un'eccezione. Con le temperature alte bisogna stare molto attenti, curare dettagli come recupero e alimentazione. All'inizio ho staccato anche io, poi ho riacceso le motivazioni di tutti". (ANSA).