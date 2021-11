Pioli studia il Milan anti-Fiorentina: solito ballottaggio a centrocampo

Come riporta il Corriere dello Sport, che si proietta verso il match di sabato, Stefano Pioli sta cominciando a ragionare sulla formazione che affronterà la Fiorentina, In mezzo al campo si ripresenterà nuovamente il ballottaggio tra Bennacer e Kessie per un posto da titolare accanto a Tonali, il quale dovrebbe giocare dall’inizio. Nel cuore della difesa agiranno Kjaer e Tomori (Romagnoli non è al meglio), con Theo e uno tra Kalulu e Florenzi sulle fasce.