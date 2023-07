Pioli studia il modulo, Tuttosport: "Via col 4-3-3 o col 4-2-3-1?"

MilanNews.it

Il Milan sta vivendo un'estate di profondi cambiamenti e anche a livello tattico potrebbero esserci delle variazioni, tanto che oggi Tuttosport si è chiesta: "Via col 4-3-3 o col 4-2-3-1?". Dunque un nuovo modulo con tre giocatori più votati all'attacco o rimanere legati allo schieramento che ha portato successo in questi ultimi anni? Le prime incertezze potranno essere risolte il prossimo giovedì: i rossoneri sfideranno il Lumezzane in una prima amichevole stagionale, dai ritmi blandi che servirà a mettere nelle gambe un po' di minuti per la tourneè americana. Con la squadra che sarà al completo solo da martedì e difficile che tutti gli elementi della rosa possano essere impiegati ma si avranno quantomeno delle primissime indicazioni.