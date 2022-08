Pioli su Bennacer: "Mai avuto dubbi sulle sue qualità: centrocampista completo"

MilanNews.it

Il tecnico rossonero Stefano Pioli, nel corso della conferenza di presentazione della sfida di domani sera contro il Bologna, ha avuto parole di elogio e incoraggiamento anche per Ismael Bennacer, uno segli uomini più in forma di questo avvio di stagione. Queste le parole del mister: "Sono solo due partite e le prestazioni vanno portate nel lungo periodo. Non ho mai avuto dubbi sulle grandi qualità di Isma. Ha sempre lavorato con grande disponibilità e convinzione: deve continuare così. Ha le qualità per essere un centrocampista completo, compresa la parte di finalizzazione perché ha anche un'ottima conclusione".