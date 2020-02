Pioli su Conte: "Non lo invidio, sto bene qui. Ognuno entra nelle teste dei giocatori con le sue caratteristiche"

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza alla vigilia di Inter-Milan, ha parlato di Antonio Conte, sottolineando di non invidiarlo: "Lo conosco come collega ma non lo conosco in maniera specifica. Per un allenatore è importante entrare nella testa dei giocatori, ognuno lo fa con le sue caratteristiche. Non invidio Conte, sto bene qui"