Pioli su Gasperini e i rigori: "Non ci riguarda, grandissimo rispetto per la classe arbitrale"

Stefano Pioli, durante la conferenza stampa a Milanello, non ha voluto entrare nelle polemiche sui rigori dopo le parole di Gasperini: "Non ci riguarda, grandissimo rispetto per la nostra classe arbitrale. Da sempre è considerata la migliore in Europa. Ci concentriamo sulle cose che possiamo determinante. Siamo la squadra che è scesa più in campo quest'anno, speriamo di continuare ogni tre giorni, abbiamo tanti giocatori anche per quello. Siamo concentrati solo su questo".