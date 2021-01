Pioli su Ibra: "Ci ho parlato, per lui meglio partire dall'inizio. 45' gli serviranno in vista di Cagliari"

Stefano Pioli, intervistato dalla Rai, ha risposto ad una domanda su Zlatan Ibrahimovic, spiegando di aver già previsto il suo minutaggio: "Ho parlato con lui, volevamo dargli un minutaggio più ampio rispetto ai dieci minuti giocati sabato. Per le sue caratteristiche credo sia meglio cominciare dall’inizio. Ha fatto una buona gara, questi quarantacinque minuti gli serviranno per migliorare la sua condizione e arrivare al meglio per la sfida di campionato".