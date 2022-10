Pioli su Ibra: "Mi auguro di poterlo ritrovare a gennaio in campo"

MilanNews.it

Nell'intervista rilasciata a Prime Video, Stefano Pioli ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole sull'attaccante svedese: "Per me è il numero uno. Un campione di mentalità, di tecnica, di competitività e poi ho scoperto una persona molto intelligente e molto simpatica. Si è dovuto calare in una realtà dove la squadra non aveva mai vinto, dove i giovani andavano migliorati e stimolati, coccolati a volte. E lui lo ha fatto con una sensibilità e con un’intelligenza incredibile. Mi auguro di poterlo ritrovare a gennaio in campo".