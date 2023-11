Pioli su Ibrahimovic: Se Cardinale ha visto qualcosa di eccezionale in lui non si è sbagliato

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina, match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, visibile su DAZN e Sky Sport domani sera alle ore 20:45, l'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato così di un possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Di seguito la sua risposta alla domanda "Ha parlato con Ibra?"

Di seguito la risposta: "No, so che era a Las Vegas e so che sta parlando con la società e la proprietà. Se Cardinale ha visto qualcosa di eccezionale in lui non si è sbagliato. Ibra, se dovesse tornare, sarà una risorsa importante". La trattativa tra lo svedese e RedBird è in stato avanzato e questi giorni sono caldissimi per il suo (terzo) ritorno al Milan.