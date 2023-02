Pioli su Leao: "Non aveva le caratteristiche per come volevo giocare. Puntiamo tanto su di lui"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli ha parlato così di Rafael Leao nel post partita di Inter-Milan, derby perso dai rossoneri per 1-0 in cui il portoghese è partito ancora una volta dalla panchina: "Leao ha un grandissimo potenziale. La scelta di giocare con due attaccanti più vicini era per mettere in difficoltà la difesa dell'Inter. Leao deve stare attivo tutta la partita ed è un giocatore su cui puntiamo tanto. Le scelte che ho fatto sono le migliori per ciò che ho visto durante la settimana: Leao non ha le caratteristiche di due punte vicine in verticale".