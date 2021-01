Pioli su Leao: "Sta giocando più da attaccante, mentalmente pensa al gol e a stare dentro l'area"

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, si è soffermato sui miglioramenti di Rafael Leao, anche come attaccante centrale: "Leao può essere un fattore in qualsiasi partita, adesso sta giocando più da attaccante. Mentalmente sta pensando di più al gol, ad essere più dentro l'area, ad essere più decisivo nella finalizzazione. Ha le qualità per saltare l'uomo ed essere determinante, la sua crescita è di stare più dentro la partita per tutti i novanta minuti, anche domani ci sarà da rincorrere, ci aspetta una gara fisica, dobbiamo essere preparati a vincere anche dei duelli".