Pioli su Mandzukic: "Sta molto bene fisicamente, si è presentato tirato e voglioso"

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato dell'arrivo di Mario Mandzukic: "Si è inserito subito bene, ha già lavorato in Italia, ha mentalità europea. Zero problemi, molta positività e determinazione nel suo arrivo. Fisicamente l'ho trovato molto bene, non gioca da parecchio ma si è presentato tirato e voglioso. Possiamo metterlo subito dentro, scegliamo questa strada e non quella di farlo lavorare 3/4 settimane".