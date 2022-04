Pioli su Rebic: "Può fare la seconda punta. Esterno di destra? Non ama quella zona di campo"

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato così del minutaggio di Ante Rebic in altri ruoli: "Non credo trequartista, Ante può fare la seconda punta. A destra non è una zona di campo che non ama, ma li può giocarci. Non è importante partire titolare o entrare, ma essere determinante all'interno della squadra".