MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa in vista del derby di Coppa Italia di domani, Stefano Pioli ha parlato così della squadra e di Rebic: "Ogni giocatore deve pensare di poter essere decisivo in questo finale di stagione. Rebic ha le qualità per essere decisivo e sta bene. Lui e altri giocatori possono essere decisivi".