Pioli su Theo: "In possesso palla ha giocato da mediano per lasciare spazi a Leao"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa al termine di Milan-Juventus, soffermandosi sulla scelta tattica di far giocare Theo Hernandez mediano in fase di possesso palla: "In possesso palla ha giocato da mediano con Bennacer, per lasciare spazi a Leao. L'avevamo preparata così, anche perché la sua condizione non è ancora al 100%. Avevamo preparato ciò per avere due a costruire e due, Tonali a Pobega, a contastare".