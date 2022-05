Pioli: "Succede solo a chi ci crede ed io ho un gruppo che ci crede"

MilanNews.it

"Succede solo a chi ci crede". È questo il motto del Milan in questo finale di stagione ed è una frase che Pioli ha ripreso durante l'intervista post-partita ai microfoni del canale telematico rossonero: "Succede solo a chi ci crede e io ho un gruppo che ci crede. I ragazzi possono determinare la prestazione e il risultato. C'è soddisfazione per questa vittoria. Ogni mattoncino che mettiamo in più può essere pesante".