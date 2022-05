Pioli sugli arbitri: "Ci si augura di non essere né avvantaggiati né svantaggiati. Poi ci vuole sempre rispetto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, allenatore del Milan Campione d'Italia 2021-2022, si è così espresso (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) negli studi di 'Che tempo che fa' su Rai3, ospite di Fabio Fazio, sugli arbitri: "Fa parte del gioco degli arbitri gestire certe situazioni. Noi ci siamo concentrati tanto su ciò che possiamo controllare. Poi è chiaro che ci si augura di avere delle situazioni in cui non si é avvantaggiati né svantaggiati. Poi ci vuole sempre tanto rispetto".