Pioli sugli errori individuali: "Non si possono commettere certe leggerezze"

Intervistato da Sky Sport al termine di Roma-Milan, Stefano Pioli si è detto assolutamente insoddisfatto dei numerosi errori individuali commessi dai rossoneri. Ecco le sue parole: "Mi aspettavo di più, credo che ci abbiamo messo molto del nostro per non vincere col Lecce e per perdere contro la Roma. Abbiamo commesso errori troppo importanti per la squadra che siamo. Il primo tempo è stato equilibrato, poi l'abbiamo ripresa. L'inerzia della partita sarebbe stata più nostra che loro, non si possono commettere certe leggerezze".