Intervenuto in conferenza stampa Stefano Pioli ha parlato dei possibili convocati per la gara di domani sottolineando problemi fisici per Kjaer, Krunic e Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Kjaer e Zlatan hanno l'influenza da 2-3 giorni, sarà difficile convocarli. Abbiamo problemi anche Krunic, vedrò se convocarlo stasera"