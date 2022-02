Pioli sui rinnovi: "Qui vige una regola, quella della meritocrazia. Bisogna dimostrare di essere da Milan continuamente"

Mister Stefano Pioli, intervistato da SportMediaset alla vigilia di Milan-Lazio, ha parlato così di una delle "regole" del club rossonero: "Credo che il club utilizzi un metodo, una regola che approvo totalmente, che è la regola della meritocrazia. Ti mette a disposizione tutto il meglio possibile, ti dà la possibilità di lavorare bene e poi ti giudica: se te lo meriti poi ti rinnova il contratto. Credo che questo valga sia per me che per i giocatori, è un aspetto importante sui cui bisogna continuare. Bisogna dimostrare continuamente di poter essere da Milan”.