Pioli sul feeling con il Milan: "Mi sono sentito subito a casa"

Nell'intervista rilasciata a GulfNews, principale testata degli Emirati Arabi Uniti, l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato del suo rapporto speciale che si è creato in poco tempo con il Milan (LEGGI QUI l'intervista INTEGRALE): "Dopo pochi giorni al Milan, ho sentito qualcosa che non avevo mai provato altrove: mi sono sentito subito a casa. Ecco cosa è per me il Milan: casa". Successivamente ha raccontato come riesce a gestire la pressione di una panchina così importante: "La pressione fa parte del mio lavoro, ma è anche motivante perché mi ricorda che posso sempre fare meglio. Durante un viaggio possono capitare dei momenti in cui si rallenta, ma l'importante è andare avanti e non fermarsi mai".