Pioli sul mercato: "La società è ambiziosa, vuole che il Milan torni in alto"

Stefano Pioli è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Cagliari-Milan.

Su Mandzukic: "Ibra ha detto che ci pensa lui a tenerlo a bada. Sono contento, la società è ambiziosa, vuole che il Milan torni in alto, l'arrivo di Mandzukic va in questa situazione. Visti i tanti impegni e le criticità di questa stagione, c'è bisogno di tanti giocatori. Inoltre dico loro che non è importante la quantità di minuti ma la qualità. Quando la società me l'ha proposto ho detto subito sì, ci ho parlato, è molto motivato, è un vincente".

Su Mandzukic e Ibra insieme: "Contano i principi di gioco, abbiamo trovato un equilibrio, giochiamo sempre con due attaccanti, uno centrale e uno a sinistra. Con Mario non ho ancora parlato di tattica. C'è bisogno di tanti giocatori, le partite sono tantissime. E' inevitabile che ci saranno cambiamenti, turnover. C'è bisogno di non correre rischi. Abbiamo tirato il collo a parecchi giocatori da settembre a dicembre e ne abbiamo persi diversi per infortunio. Sono contento delle scelte della società, è pronta a farlo ancora se ce ne sarà l'occasione".