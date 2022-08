MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioi ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Abbiamo un piano, farà una visita ad inizio settimana prossima per poi essere a Milanello. Ci vorrà ancora un po' di tempo per vederlo correre. Stasera l'ho visto bello abbronzato, bello tirato...".