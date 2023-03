Pioli sulla difesa a tre: "La squadra lavora di più e non abbiamo cambiato i nostri concetti"

MilanNews.it

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ai microfoni di Amazon Prime Video, è tornato a parlare della difesa a tre: "Ho preso questa decisione dopo l’ennesima sconfitta, quella pesante in casa col Sassuolo, perché sembrava che del vecchio sistema di gioco funzionasse veramente poco, soprattutto nella fase difensiva. Non è solo una posizione diversa, è tutto l'atteggiamento: la squadra lavora di più. E poi credo che abbiamo tre difensori centrali, ma non solo quelli che stanno giocando, anche Kjaer e Gabbia, che sono portati a giocare così. Le caratteristiche c’erano, era il momento giusto: non abbiamo cambiato però i nostri concetti".