Pioli sulla prestazione: "Ci voleva più attenzione nel secondo tempo"

Intervistato ai microfoni di DAZN, Stefano Pioli ha commentato così la prestazione della propria squadra, soprattutto dopo il gol: "È una situazione che sto valutando anche io, queste partite di solito sono difficili da sbloccare. L’abbiamo sbloccata bene ma ci voleva più attenzione all’inizio del secondo tempo dove abbiamo smesso di andare avanti. Troppe partite che andiamo in vantaggio e non riusciamo a portare a casa il punteggio pieno. Non so se è braccino, siamo abituati ad andare in avanti. All’inizio del secondo tempo Messias è stato troppo basso e ha fatto entrare troppo spesso il terzo dell’Udinese nel campo… Sono situazioni che conoscevamo, lavoreremo per migliorare a partire dalla prossima gara".