Pioli sulla Salernitana: "Il cambio di allenatore ci impedisce di capire come staranno in campo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Milan, mister Pioli ha parlato così degli avversari: "Ci sono più incognite del solito. Abbiamo avuto una settimana più incentrata sulle nostre situazioni perché il cambio di allenatore ci impedisce di capire come staranno in campo. Arrivano comunque da due risultati positivi, sarà una partita da affrontare con grande determinazione e concentrazione".